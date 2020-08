Зірка серіалу Нормальні люди знявся у новому кліпі The Rolling Stones

Британська рок-група The Rolling Stones представила кліп на пісню "Scarlet", в записі якої понад сорок років тому брав участь гітарист Led Zeppelin Джиммі Пейдж. Композиція увійде в перевидання альбому "Goats Head Soup" – його музиканти обіцяють випустити вже 4 вересня.

У ролику з'явився ірландський актор Пол Мескала, відомий за роллю Коннела в серіалі BBC "Нормальні люди". Він танцює і співає у готельному номері, а потім – в холі, ліфті і навіть безлюдному ресторані.

Вам сподобається: Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять

Над "Scarlet" працював режисерський дует Us, що складається з Крістофера Барретта і Люка Тейлора. Раніше вони ж зняли відео на "Over & Over & Over" Джека Уайта і "Kiwi" Гаррі Стайлза.

The Rolling Stones – Scarlet (Featuring Paul Mescal), дивіться крутий кліп онлайн:

Нагадаємо, у квітні учасники The Rolling Stones опублікували відео на трек "Living In A Ghost Town". У ньому були показані пустельні вулиці Лондона, Кейптауна, Кіото, Осло і Торонто.

Читайте також: Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня