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Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня

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Популярна музика онлайн - фото 1
Популярна музика онлайн

Свіжі пісні літа 2020 запалюють крутим настроєм та допомагають не опускати руки у нелегкий час пандемії коронавірусу. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови порцію нової музики за кінець липня та перші дні серпня, яка точно зробить твій день кращим!

Ще один літній місяць дійшов до фіналу і відзначився не тільки спекотною погодою, а й новенькими треками та кліпами від зірок та молодих виконавців. Кожного тижня на Радіо МАКСИМУМ насолоджуйся найкращими піснями, які вже встигли підкорити не лише тренди інтернету та й серця слухачів. Вмикай плейлист хітів та заряджайся крутим настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

Слухай новинки попереднього тижня тут

Новий тиждень літа потішив свіжою музикою від таких виконавців, як Біллі Айліш, Beyonce, Джейден Сміт, Biffy Clyro та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Billie Eilish - my future
  • Biffy Clyro - Weird Leisure (Official Audio)
  • grandson - Riptide [OFFICIAL VIDEO]
  • Jaden - Cabin Fever (Official Video)
  • Glass Animals | It's All So Incredibly Loud
  • Qveen Herby - Self Aware feat. Durand Bernarr
  • Novo Amor - Opaline (official video)
  • Gryffin, John Martin - Cry (Official Music Video)
  • Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY (Official Video)
  • Bastille - WHAT YOU GONNA DO??? ft. Graham Coxon
  • The Neighbourhood - Cherry Flavoured (Official Video)
  • Highly Suspect - These Days (Official Acoustic Video)
  • Lauv - Love Somebody [Official Video]
  • J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - UN DIA (ONE DAY)
  • Lights x MYTH - Batshit [Official Video]

Читайте також: Бомба-ракета: Jerry Heil і Сергій Бабкін одночасно випустили пісні з однаковими назвами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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