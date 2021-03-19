Tesla врізалася у поліцейський Dodge Charger: винним у цьому став автопілот

Поліція американського штату Мічиган повідомила про ДТП, в якому взяли участь Tesla Model Y і службовий Dodge Charger. Електричний кросовер на автопілоті врізався 3 припаркований на узбіччі поліцейський автомобіль.

Аварія сталася 17 березня на одному з шосе поблизу Детройта. Поліцейські прибули на оформлення іншої ДТП, під час якої автомобіль зіткнувся з оленем, що вибіг на дорогу. Офіцер припаркував синій Dodge Charger на узбіччі, повідомляють у твітері поліції Мічигану, й увімкнув аварійні вогні. Однак частина кузова службової машини все ще перебувала на правій смузі шосе.

Це цікаво: На американця відкрили 18 кримінальних справ через екстремальні стрибки на пікапі Ram

У якийсь момент у припаркований Charger врізався чорний кросовер Tesla Model Y. В результаті зіткнення поліцейський автомобіль отримав пошкодження заднього бампера, лівих задніх дверей і крила. У електрокара постраждав передній бампер, фара, а також праве крило і пасажирські двері. Водій "Тесли" повідомив офіцерові, що електромобіль рухався на автопілоті.

У результаті аварії ані співробітники поліції, ані 22-річний водій Tesla не постраждали. Однак останній отримав повістки до суду за те, що не поступився дорогою, а також керував автомобілем із припиненими правами. З якої причини система автопілота електрокросовера не помітила припаркований автомобіль, поки невідомо.

No injuries to troopers or anyone involved. Driver of the Tesla, a 22 year old man from Lansing was issued citations for failure to move over and DWLS. pic.twitter.com/zTSJOhuJMP — MSP First District (@MSPFirstDist) March 17, 2021

Раніше ми розповідали про ще одну Tesla, яка на автопілоті врізалася у вантажівку. Сталася ДТП у Детройті. Електрокар проїхав перехрестя, ігноруючи червоний сигнал світлофора, після чого врізався у вантажівку. Tesla буквально застрягла під величезним тягачем. Він протягнув авто ще кілька метрів, перед тим як зупинитися. На щастя водій і пасажир електромобіля, який рухався у режимі автопілота, вижили.

Читайте також: Шестиколісну амфібію часів Другої світової війни виставили на продаж