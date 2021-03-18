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На американця відкрили 18 кримінальних справ через екстремальні стрибки на пікапі Ram

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Власник Ram 1500 TRX виконував екстремальні трюки - фото 1
Власник Ram 1500 TRX виконував екстремальні трюки

Комісія з рибальства американського штату Пенсильванія звинуватила місцевого жителя у порушення закону про захист довкілля. Блогер опублікував на своєму YouTube-каналі відео, на якому він виконав кілька екстремальних трюків за кермом 712-сильного Ram 1500 TRX.

В опублікованому на ютубі відео блогер провів позашляхові випробування Ram 1500 TRX в одному з лісів штату Пенсильванія. Під час тест-драйву, розповідає Motor1, чоловік на великій швидкості долав водні перешкоди, а також перестрибував через річки. Під час одного з таких трюків у автомобіля навіть розбилося заднє скло.

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Після публікації ролика до блогера звернулася з претензією Комісія з рибальства штату. На їхню думку, чоловік завдав значної шкоди довкіллю. Представники відомства заявили, що під час випробувань автор відео неправомірно увійшов у водні кордони, порушив цілісність річок, а також знищив мешканців місцевої фауни. Тепер чоловікові загрожують великі штрафи. Крім того, на блогера відкрили 18 кримінальних справ у рамках порушення законів про захист довкілля.

Блогер заявив, що знімав екстремальне відео на приватній території, попередньо погодивши зйомки з господарем землі. Крім того, він упевнений, що його дії не завдали серйозної шкоди довкіллю, а в місцевих дрібних річках він не бачив жодного живого мешканця. Які наслідки чекають на американця, зараз невідомо. Про всяк випадок чоловік звернувся за допомогою до юристів.

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