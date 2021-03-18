Шестиколісну амфібію часів Другої світової війни виставили на продаж

На аукціоні Bonhams виставили на продаж військову амфібію GMC DUKW 1943 року випуску. Машина, що служила у британських збройних силах за часів Другої світової війни, призначалася для перевезення військ і вантажу.

Уцілілий примірник оцінюють у 18 000 – 20 000 фунтів стерлінгів. Як пише Bonhams, створенням GMC DUKW займалися інженери компанії General Motors разом з фахівцями фірми Sparkman & Stephens.

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Усього конструктори побудували 353 військові амфібії, які заступили на службу в британські збройні сили. Цей екземпляр у червні 1943 року відправили в 19-у десантну ескадрилью Королівського транспортного корпусу.

Шестиколісна машина призначалася для перевезення вантажу по землі та воді масою до 2300 кілограмів або 24 військовослужбовців. У рух амфібію приводив 4,4-літровий двигун GMC Model 270 потужністю 91 кінську силу. На суші DUKW пересувався зі швидкістю 80 кілометрів на годину, по воді міг йти на швидкості шість вузлів.

Чи брав цей екземпляр безпосередню участь у бойових діях, невідомо. У 1970-х роках уцілілу після війни амфібію передали у Музей Королівського корпусу транспорту в Великій Британії.

Дивіться, на що здатна ця амфібія GMC DUKW:

Перед продажем у військовій амфібії злили все паливо. Крім того, продавець заявляє, що потенційному покупцеві необхідно буде частково відреставрувати машину. Під час торгів за GMC DUKW планують отримати від 18 000 до 20 000 фунтів стерлінгів.

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