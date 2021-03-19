Tesla на автопілоті знову заїхала під вантажівку: відео

Нова гучна ДТП за участю електромобіля Tesla сталася у Детройті. Електрокар проїхав перехрестя, ігноруючи червоний сигнал світлофора, після чого врізався у вантажівку.

Як видно на відео з місця аварії, Tesla буквально застрягла під величезним тягачем. Він протягнув авто ще кілька метрів, перед тим як зупинитися. Дивно, але водій і пасажир електромобіля, який рухався в режимі автопілота, вижили.

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Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) знає про аварію у Детройті. Більш того, вже створено спеціальну групу, яка займеться її розслідуванням і встановленням причин того, що сталося. Це вже 14 розслідування NHTSA за участю електрокарів Tesla.

A Tesla is trapped under a semi truck on Fort Street near Waterman in Southwest Detroit. Two passengers were taken to the hospital and they are in critical condition. The driver of the semi is not hurt. @WWJ950 @FOX2News pic.twitter.com/yOHSaOblzb — Charlie Langton (@charlielangton) March 11, 2021

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