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Tesla на автопілоті знову заїхала під вантажівку: відео

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Tesla на автопілоті знову заїхала під вантажівку: відео - фото 1

Нова гучна ДТП за участю електромобіля Tesla сталася у Детройті. Електрокар проїхав перехрестя, ігноруючи червоний сигнал світлофора, після чого врізався у вантажівку.

Як видно на відео з місця аварії, Tesla буквально застрягла під величезним тягачем. Він протягнув авто ще кілька метрів, перед тим як зупинитися. Дивно, але водій і пасажир електромобіля, який рухався в режимі автопілота, вижили.

І ще: Шпигунам вдалося зняти Tesla Semi: дивіться, як вантажівка їздить на треку (відео)

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) знає про аварію у Детройті. Більш того, вже створено спеціальну групу, яка займеться її розслідуванням і встановленням причин того, що сталося. Це вже 14 розслідування NHTSA за участю електрокарів Tesla.

Читайте також: Електромобілі Tesla провалили незалежні тести запасу ходу

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