"Терміново допоможіть": які заклики варто ігнорувати в мережі

На які заклики про допомогу не потрібно реагувати / unsplash

З кожним днем ситуація через вторгнення російських окупантів на територію України загострюється. На жаль, через це в мережі побільшало не тільки фейків, а й шахраїв. На які заклики про допомогу не потрібно реагувати – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про чергову хвилю шахраїв, які в інтернеті обманюють людей. Цього разу зловмисники закликають допомогти військовим та українцям, які залишились без всього. Тому пояснюємо, які слізні оголошення насправді не мають нічого спільного з реальною допомогою.

До слова: Допоможіть всиновити сиріт: новий фейк шириться серед українців

Ознаки шахрайських повідомлень

Вказані неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки);

Нема посилань на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста;

Занадто конкретні або ж незрозумілі запити дорогого медичного/воєнного обладнання;

Акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто містить виділені речення та знаки оклику;

Шахраї вказують суми зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфайдингових платформ);

Текст перекладено доволі погано (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів);

Надто очевидні запити (їжа, медикаменти).

Перевіряйте дані перш ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування, – наголошують у ЦПД.

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