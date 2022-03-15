Допоможіть всиновити сиріт: новий фейк шириться серед українців

Російські окупанти не тільки знищують міста та забирають життя українців, а й ведуть інформаційну війну. Інколи їхні фейки доходять до шокуючих меж, приміром, дописи про те, що потрібно швидко всиновити сиріт. Що з цими історіями не так – читайте далі.

Кількість фейків за 20 днів війни збільшується з кожним днем у кілька разів, тому дуже важливо покладатись лише на офіційні джерела та перевірені повідомлення. Тому існує кампанія "По той бік новин", яка допомагає розвіювати обман в медіа. Цього разу експерти пояснили, що не так з новинами про швидше усиновлення сиріт.

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Річ у тому, що вже кілька днів у соцмережах та месенджерах поширюється інформація про бідолашних сиріт, яких врятували у зонах бойових дій, із закликом "швидко всиновити". До цього додаються фото та відео, які розчулюють всіх.

У ворогів України немає нічого святого і брехня про готовність передавати дітей-сиріт у добрі руки, чергове тому підтвердження. Ці пости – відверта брехня, що межує зі злочином. У коментарях, під ними можна побачити чимало охочих, які готові взяти дитинку. Розуміємо. Але хочемо, щоб і кожен дописувач зрозумів – такі повідомлення розраховані на одне – зробити з вас або жертву, або злодія, – наголошують у "По той бік новин".

facebook.com/behindtheukrainenews

Чому це фейк?

Україна не "роздає" і не "продає" дітей, ні прискорено, ні гуртом, у жодному місті.

З дітьми у Ворохті все в порядку, про них піклуються. Якщо потрібна буде якась допомога, то про це повідомлять на офіційному сайті ворохтянської селищної ради.

Ніхто дітей не роздає і в Одесі. Про це зрозуміло роз’яснює очільниця служби у справах дітей Одеської міської ради.

Також не існує жодної прискореної, спрощеної процедури усиновлення не існує. Це вже пояснюють львівські посадовці.

Усі ці історії можуть у кращому випадку зробити вас жертвою шахраїв, у гіршому – злодієм. Торгівля людьми, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини (дитини) підпадають під дію 146 ст. Кримінального Кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5-12 років, – наголошують фахівці.

Важливо: процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання не змінились і є тривалими. Лише збір документів та їх розгляд, а також особливості роботи органів самоврядування та держструктур у воєнний час унеможливлюють ці процеси. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше сім документів і проходження спеціального навчання

В Україні дійсно діє спрощена процедура, але не усиновлення, опіки чи взяття під патронат. Йдеться про спрощену процедуру перетину державного кордону. Дітей-сиріт дійсно можуть евакуювати за кордон, але цей порядок чітко регламентований постановою кабміну. Тим часом уряд навпаки, посилює контроль за виїздом дітей вразливих категорій за кордон.

Якщо ви хочете допомагати дітям, біженцям та переселенцями, то Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.

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