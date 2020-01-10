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Знімок світанку шокував мережу: фотофакт

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Знімок світанку шокував мережу: фотофакт - фото 1

Фотографу Еліасу Касіотісу вдалося зробити знімки, які не на жарт і налякали, і вразили користувачів. Чоловік хотів сфотографувати світанок, а вийшли "роги диявола". Кадри були зроблені в кінці 2019 року і відразу стали вірусними.

Так, за словами фотографа, він зробив ці фотографії в прибережному місті Аль-Вакра, Катар, вранці 26 грудня 2019 року, коли проходило кільцеве затемнення. Чоловік також додав, що фотографував світанок під час прогулянки на яхті. На фото схід сонця вийшов дуже незвичайним.

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"Я переживав, що мені не вдасться зняти затемнення. Однак, коли сонце нарешті почало вставати, воно виглядало як дві окремі частини, як червоні роги, що пронизують море. Незабаром вони прийняли форму півмісяця", – додав Касіотіс, виклавши роботи на своїй сторінці в Facebook.

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Джерело: boredpanda
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