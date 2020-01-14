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У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото

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У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 1

Зовсім недавно Венеція страждала від масштабного потопу, здавалося, що все місто ось-ось піде під воду, було затоплено понад 80% міста. Але зараз італійське місто накрила страшна посуха.

Місцеві ЗМІ і очевидці публікують в мережі фото і відео безводної Венеції. Такий її навряд чи собі хтось уявляв. Повідомляється, що через посуху в місті ускладнений рух. Маленькі грязьові калюжі – все що залишилося від каналів. Гондоли стоять на мілині. Лише великий канал Гранде і ще кілька великих залишаються судноплавними.

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Як повідомляють італійські видання, такого низького рівня води у Венеції не було в останні два роки. Експерти пояснили таке дивне явище приливами низького рівня.

Через такі різкі зміни дуже страждає і саме місто, і його визначні пам'ятки. Під час торішнього потопу, який був найзначнішим за останні 50 років, була серйозно пошкоджена знаменита базиліка Святого Марка. Місту було завдано загальний збиток на 1 мільярд євро.

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379682

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379683

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379684

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379685

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379686

У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото - фото 379687

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Джерело: corrieredelveneto.corriere
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