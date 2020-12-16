Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога

Приголомшливий, запаморочливий, яскравий, ароматний, чарівний, святковий – це все мандариновий пиріг! Смаколик цей створений для ласунів, тому що він дуже солодкий.

Нам знадобиться:

114 г вершкового масла кімнатної температури

150 г цукру

2 великих яйця

40 г манки

85 г борошна

1 ч.л. розпушувача

1 ч.л. солі

7 мандаринів

сік 1/2 лимона

200 г цукру

1/4 ч.л. солі

Як приготувати ідеальний мандариновий пиріг:

Натерти цедру 2-х мандаринів на дрібній тертці. Вичавити сік, щоб вийшло 1/3 стакана. Решту мандаринів нарізати тонкими кружечками. На пательню або в сотейник вилити мандариновий сік, лимонний сік, всипати цукор і сіль. Викласти кружечки мандаринів, щоб вони покрилися рідиною. На повільному вогні довести все до кипіння і варити хвилин 6-7. Мандаринові скибочки мають стати прозорими, а шкурка м'якою. М'які мандаринові кружечки дістати шумівкою і викласти на тарілку. Сироп уварити приблизно вдвічі-втричі, має залишитися близько половини склянки сиропу. Масло збити з цукром, щоб вийшла світла і пухнаста маса. Додати по одному яйцю, кожен раз збиваючи. Додати цедру мандаринів і перемішати. В окремій мисці змішати борошно, манку, сіль і розпушувач, просіяти. Додавати борошняну суміш в олійно-яєчну в кілька підходів, кожен раз трохи збиваючи або перемішуючи. Вийде чудове і ароматне тісто. Форму змастити вершковим маслом, вилити в неї тісто і розрівняти. Зверху на тісто викласти мандаринові кружечки з сиропу, сироп з тарілки теж вилити в форму. Якщо залишилися мандаринові кружечки, не біда, вони вам знадобляться в кінці, щоб прикрити потонулі в тесті мандарини. А ще їх можна просто з'їсти :) Форму з тістом і мандаринами ставимо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 15 хвилин. Потім, не відкриваючи духовки, зменшити температуру до 175 градусів і випікати пиріг ще 25-40 хвилин. Час випікання може сильно відрізнятися. На готовність перевірити як завжди, встромивши зубочистку в середину пирога. Тепер можна викласти скибочки мандаринів на пиріг. Взяти зубочистку або дерев'яну шпажку і проткнути в декількох місцях пиріг, тобто хаотично потикати. Змастити сиропом. Дати пирогу ще 5-10 хвилин постояти у формі і викласти його на решітку. Цей мандариновий пиріг не вимагає прикрас, він прекрасний і самодостатній.

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