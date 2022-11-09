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Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом смачної випічки – печива з додаванням бананового пюре та шоколаду. Спробуйте приготувати й ви такий оригінальний десерт!
Євген Клопотенко пропонує приготувати особливий десерт, де немає багато цукру, – випічку з бананом, а саме печиво з додаванням бананового пюре. Цей фрукт зробить смаколик м'якшим і солодшим, що дозволяє зменшити кількість цукру. Таке хрумке, ароматне, з банановим присмаком печиво ідеально поєднується з молоком чи чашечкою кави.
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Чи знали ви, що банан у випічці робить її дуже ніжною на смак? Навіть цукру до тіста можна покласти набагато менше, ніж зазвичай, бо фрукт солодкий сам по собі. Саме тому ми пропонуємо приготувати смачне та просте домашнє печиво з бананом, до якого додали шоколаду. Подавайте його до чаю чи кави, а якщо встигне підсохнути, занурюйте в тепле молоко або какао. Додайте до тіста шматочки цукатів чи порізані дрібно сухофрукти, як-то: курагу, інжир та фініки. Зверху посипте печиво смаженим подрібненим волоським горіхом чи солоним арахісом. Притрусіть маком, кунжутним чи лляним насінням", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 150 г вершкового масла 82,5%
- 280 г борошна
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 5 г ванільного цукру
- 1 великий банан
- 1 ч. л. розпушувача
- 80 г темного шоколаду
Рецепт бананового печива з шоколадом:
- Духовку увімкніть розігріватися до 180 градусів, а вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Шоколад навпаки покладіть в морозильну камеру, тоді він буде краще тертися на тертці.
- Потім перекладіть 150 г вершкового масла 82,5% в миску, додайте 100 г цукру та 5 г ванільного цукру. Збийте міксером до однорідної маси чи використайте кухонну машину з насадкою "Віничок". Після додавайте по одному яйцю при постійному перемішуванні.
- Банан очистьте від шкірки та розімніть виделкою до стану пюре. Додайте в масляно-яєчну суміш та добре все разом перемішайте.
- Змішайте 280 г борошна з 1 ч. л. розпушувача та пересипте суміш в тісто. Перемішайте та додайте 80 г темного шоколаду, потертого на велику тертку.
- Тісто викладіть ложкою на деко застелене пергаментом та запікайте протягом 15 хвилин за температури 180 градусів. Воно повинно стати золотавого кольору. Дістаньте печиво з духовки, дайте йому охолонути та подавайте до столу.
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