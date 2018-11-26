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Танці з зірками День Святого Миколая

Світоліна потренувалася з боксером Девідом Хеєм

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Спільне фото Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram - фото 1
Спільне фото Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram / instagram

Еліна Світоліна, перша ракетка України, провела тренування з відомим боксером.

Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування з екс-чемпіоном світу з боксу британцем Девідом Хеєм.

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Спільне фото Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Отримала кілька порад від Девіда Хея сьогодні вдень! Ніколи... ніколи не зліть мене", – підписала фото Світоліна.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram тенісистка опублікувала знімок біля дзеркала у туалетній кімнаті, де вона наносить макіяж. Користувачам мережі образ тенісистки припав до душі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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