Світоліна потренувалася з боксером Девідом Хеєм

Спільне фото Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram / instagram

Еліна Світоліна, перша ракетка України, провела тренування з відомим боксером.

Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування з екс-чемпіоном світу з боксу британцем Девідом Хеєм.

І ще: З'явилося перше відео з роздягальні Усика після перемоги над Белью

Спільне фото Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Отримала кілька порад від Девіда Хея сьогодні вдень! Ніколи... ніколи не зліть мене", – підписала фото Світоліна.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram тенісистка опублікувала знімок біля дзеркала у туалетній кімнаті, де вона наносить макіяж. Користувачам мережі образ тенісистки припав до душі.

Читайте також: Світоліна встановила рекорд за кількістю перемог