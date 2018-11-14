З'явилося перше відео з роздягальні Усика після перемоги над Белью

Перше відео з роздягальні українця після перемоги над британцем Тоні Белью було опубліковане на YouТube-канал "Великий куш".

У перші хвилини після закінчення бою український чемпіон Олександр Усик захотів шаурми.

До теми: Усик прокоментував перемогу над Белью

"У Ризі після бою був кебаб, в Москві – бургер, що буде зараз? Рас, де мій кебаб?" – тут же звернувся Усик до свого тренера Раса Абнера.

"Де кебаб? Я знаю де він", – хитро відповів наставник і через деякий час вже в готель привіз боксеру смачний фастфуд.

Якраз в цей момент Олександру подзвонив по відеозв'язку Василь Ломаченко, і Усик хвалькувато продемонстрував своєму другові, чим він зараз займається в номері.

Читайте також: Усик – Белью: відомий боксер Леннокс Льюїс поділився враженням про бій