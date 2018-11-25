Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася з своїми підписниками черговим знімком з відпочинку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує викладати фотографії з відпочинку перед стартом нового сезону. На своїй сторінці в Instagram тенісистка опублікувала знімок біля дзеркала у туалетній кімнаті, де вона наносить макіяж.

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"У танцювальному настрої", – підписала свій пост Світоліна.

Користувачам мережі образ тенісистки припав до душі. "Красуня", "Гаряча", "Така мила", "Чарівна", "Чудова", – захоплювалися першою ракеткою України шанувальники з усього світу.

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