Світоліна встановила рекорд за кількістю перемог

Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна, яка виграла Підсумковий турнір WTA в Сінгапурі, стала другою тенісисткою за кількістю виграних трофеїв WTA у 2018 році.

Світоліна здобула в цьому сезоні 4 перемоги на турнірі в Брісбені, Дубаї, Римі і в Сінгапурі, де виграла перший в історії України Підсумковий турнір WTA.

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Перше місце в рейтингу зайняла чеська тенісистка Петра Квітова, яка виграла 5 турнірів WTA. По три титули здобули тенісистка з Бельгії Элісе Мертенс, голландка Кікі Бертенс, датчанка Каролін Возняцкі і румунка Симона Халеп. Ще вісім тенісисток виграли два турніри.



У цьому році під егідою WTA минуло 55 турнірів. Нагадаємо, після перемоги на Підсумковому турнірі WTA, Світоліна вирушила у відпустку на Мальдіви. "Безумовно, це моя найбільша перемога і дуже приємно, що я завоювала її саме тут, в Сінгапурі. Це прекрасне місто, щоб приймати Підсумковий турнір, але він проводиться тут в останній раз. Так що я буду з нетерпінням чекати можливості захистити свій трофей в Шеньчжене в наступному році...", – зазначила Еліна.

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