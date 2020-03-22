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Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки

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Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки - фото 1

На платформі Product Hunt стало популярним розширення для браузера Chrome, яке нагадує мити руки з милом. Називається програма відповідно – Wash Your Hands Reminder, встановити її можна в інтернет-магазині браузера.

Працює програма просто: ви встановлюєте частоту нагадувань (від 1 до 24 годин) і отримуєте повідомленням через задані інтервали. Залишається тільки дійсно встати і вимити руки.

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Якщо ж хочете отримувати нагадування не тільки в браузері, зверніть увагу на телеграм-канал "Випрями спину". З недавніх пір він почав розсилати повідомлення "Спину випряміть і руки помий". Кожну годину!

Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки - фото 393466
Створено розширення для браузера, яке нагадує, що треба мити руки - фото 393465

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Джерело: chrome.google
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