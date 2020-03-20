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Карантин Коронавірус

У США журналіст запропонував флешмоб, як підняти настрій під час пандемії

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У США запустився "різдвяний" флешмоб - фото 1
У США запустився "різдвяний" флешмоб

Коронавірус сколихнув увесь світ і у багатьох країнах вже ввели карантин, однак у США поки обмежились домашнім режимом в Каліфорнії та забороною виїздити за межі країни. У такій ситуації американці знаходять спосіб не падати духом.

Американський журналіст Лейн Гріндл вигадав, як мешканцям США втриматись від паніки та зарядитись красивим настроєм. Річ у тому, що мешканцям Каліфорнії (їх близько 40 мільйонів) опинились на домашньому режимі.

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На вулицю можна виходити лише у випадку крайньої потреби. Станом на 20 березня в країні зафіксовано 14 250 осіб з коронавірусом. Тому не дивно, що в мережі намагаються покращити настрій різними челенджами.

Лейн Гріндл же запропонував американцям знову прикрасити помешкання гірляндами, як це робиться на Різдво. До такої традиції громадяни США ставляться дуже серйозно, тож не змогли відмовитись.

Читайте також: У мережі стає популярною мелодія коронавірусу, яку грають для розминки і дезінфекції

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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