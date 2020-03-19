У Google Перекладачі з'явилася функція синхронного перекладу

Компанія Google додала функцію синхронного перекладу в додаток "Перекладач" для Android. Поки нововведення буде доступне тільки на цій платформі.

Запускається синхронний переклад кнопкою Transcribe, потім потрібно вибрати мову оригіналу разом з мовою перекладу – і можна говорити. Текст буде переводитися в реальному часі і відображатися на екрані. Так можна буде переводити, наприклад, лекції незнайомою мовою, мову екскурсоводів і взагалі будь-які виступи.

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Функція підтримує вісім мов: російську, англійську, французьку, німецьку, хінді, португальську, іспанську та тайську. Далі цей список буде розширюватися.

Оновлення з'явиться не на всіх смартфонах, що працюють на Android. Власникам деяких моделей потрібно буде трохи почекати. За словами розробників Google, на iOS новинка з'явиться трохи пізніше.

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