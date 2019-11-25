Створено першу у світі каву, в якій немає жодного кавового зернятка

Американський стартап створив першу у світі каву, для приготування якої не потрібні кавові зерна. Компанія стверджує, що смак напою абсолютно нічим не відрізняється від оригіналу.

Експерти вивчили хімічний склад різних видів кави і відтворили його ключові елементи: запах, колір, консистенцію та залишили кофеїн. Єдине, що вони вирішили прибрати – це гіркоту, яку більшість кавоманів перебивають цукром і вершками.

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Кава без кавових зерен не завдає шкоди екології, як це робить традиційний напій. Попит на нього збільшується з року в рік, а це означає, що посіви зерен розширюються і шкодять навколишньому середовищу.

Оцінити смак екологічної кави можна буде вже у 2020 році – вона надійде у продаж в Сіетлі, де розташовується стартап.

Ми ж нагадаємо, що український екостартап за добу зумів зібрати необхідну суму для створення окулярів з кавових відходів. Ochis Coffee – це стартап киянина Максима Гавриленка. Самі ж оправи для окулярів виготовляються з екологічно чистих матеріалів. Зокрема, з кави та льону. Замість звичайного клею використовується натуральний, який створюється з соєвої олії.

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