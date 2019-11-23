Окуляри з кави: український екостартап зібрав необхідну суму на Kickstarter за добу

Якщо ви хочете виглядати стильно та підтримати українського виробника – зверніть увагу на бренд Ochis Coffee. Він займається виготовленням окулярів з кави. До слова, на Kickstarter лише за добу вдалося зібрати всю необхідну суму!

Наразі краудфандингова кампанія зі збору коштів на екологічні окуляри Ochis Coffee триває. І ми пропонуємо вам долучитися, аби влітку прогулюватися вулицями рідного міста в ідеальних сонцезахисних окулярах.

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Ochis Coffee – це стартап киянина Максима Гавриленка. Самі ж оправи для окулярів виготовляються з екологічно чистих матеріалів. Зокрема, з кави та льону. Замість звичайного клею використовується натуральний, який створюється з соєвої олії.

У результаті такого підходу користувач отримує екологічно чисту оправу, яка у 100 разів швидше розкладається, ніж пластикова! На вибір пропонується вісім моделей окулярів, які підійдуть практично будь-кому.

На Kickstarter окуляри оцінюють у 89 доларів США. Українці ж можуть придбати собі їх за 2 216 гривень (85 доларів).

Стосовно кампанії на Kickstarter, то за кілька діб її підтримали 72 користувачів. З 10 тисяч доларів, які планували зібрати на Ochis Coffee, вдалося накопичити 14 192 долари дотацій.

Ми нагадаємо, що у 2018 році Ochis Coffee уже пробували свої сили на цьому ж краудфандинговому майданчику. Тоді їм вдалося зібрати 13 343 долари!

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