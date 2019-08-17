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Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
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Вважається, що кава – найкращий напій для того, щоб підбадьоритися. Однак це не зовсім так. Адже на заміну їй можна знайти цілий ряд продуктів, які бадьорять зовсім не гірше, а, може, навіть краще. Розгляньмо, які саме.
Отже, експерти рекомендують починати свій ранок саме з цих продуктів, а от каву можете випити в обідню пору, аби зарядитися енергією на другу половину дня.
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Яблука
Цей фрукт здатний позбавити від апатії, сонливості та поганого настрою. Це пов'язують з наявністю у фрукті цукру. Адже відомо, що цей компонент дозволяє мозку прокинутися та почати працювати. Велике яблуко – це відмінна заміна чашці кави.
Яйця
Не дарма яйця дуже часто є основою сніданку. Адже в їх складі багато протеїнів, які мають позитивний вплив на м'язи, мозок, і на здоров'я в цілому. Не треба забувати, що цей продукт ще й джерело жирів, білків, які теж бадьорять організм. До того ж яйця здатні наситити та подарувати 3-4 години бадьорості.
Какао
Какао теж дуже корисне для організму та бадьорить не гірше, ніж кава. Те ж саме стосується гіркого шоколаду, який містить натуральні какао-боби. Але не потрібно занадто зловживати продуктом, інакше це може привести до набору зайвої ваги.
Грейпфрут
Запах цього фрукту допоможе підбадьоритися та налаштуватися на роботу. Іноді достатньо просто купити фрукт, розрізати його навпіл і поставити на стіл – повірте, результат буде гарантований. Аромат цитрусових здатний швидко привести в тонус.
Вівсянка
Вівсянка є одним з найпопулярніших сніданків в усьому світі і зовсім не даремно. Причина досить проста – каша містить корисні вуглеводи, на відміну від вафель, булочок та іншої випічки, яка теж не втрачає актуальності вранці. Ну і найважливіше: такий продукт забезпечить енергію та задасть тон правильному обміну речовин.
Грецький йогурт
Цей продукт вкрай корисний для отримання бадьорості. У ньому міститься багато білка, мало цукру та вуглеводів. Стакан грецького йогурту на сніданок допоможе підбадьоритися і відмінно себе почувати протягом цілого дня.
Спеції
Спеції не можна назвати повноцінною їжею, але вони бадьорять організм. Якщо додати правильні приправи в страву, то бажану енергію ви все-таки отримаєте. Найкраще в цьому випадку працює кориця, паприка, чорний і червоний перець, кумін.
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