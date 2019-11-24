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Перші ластівки Чорна п'ятниця

Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я

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Чоловікам рекомендують пити еспресо - фото 1
Чоловікам рекомендують пити еспресо

Фахівці з Італії проаналізували дані приблизно 7000 представників сильної статі і прийшли до вельми несподіваних висновків. Виявилося, що кава по-італійськи позитивно впливає на чоловіче здоров'я.

Учасники проживали в італійському регіоні Молізе. За добровольцями стежили у середньому 4 роки. Вчені оцінювали рівень споживання кави. Також фахівці фіксували випадки раку простати.

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Дослідження показало: у чоловіків, які випивали на день три чашки кави, приготованої по-італійськи (еспресо), або більше, ризик раку передміхурової залози виявився знижений на 53%. Докази протипухлинної дії італійської кави були отримані і під час лабораторних експериментів. Фахівці вважають, що секрет криється у кофеїні.

Еспресо принесе користь чоловічому здоров'ю - фото 369850
Еспресо принесе користь чоловічому здоров'ю

До речі, професор Масато Тсутцуі з Університету Р'юкі вважає: міцну каву повинні пити всі, хто хоче мати здорові й еластичні судини. За словами фахівця, кава позитивно впливає на серцево-судинну систему організму, зокрема, на невеликі кровоносні судини.

Головне – не зловживати її кількістю, а також не пити цей напій перед сном.

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Джерело: Med2
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