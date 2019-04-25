Страсна п'ятниця 2019: що можна робити в цей день, традиції свята

Страсна п'ятниця – найсуворіший день останнього тижня Великого посту. У 2019 році вона випадає на 26 квітня. Дізнайтеся традиції і прикмети свята, а також що можна робити в цей день.

Страсна п'ятниця 2019 – це найскорботніший день Страсного тижня. Майже дві тисячі років тому в цей день відбулося розп'яття та поховання Ісуса Христа на Голгофі, тому 26 квітня християни роздумують над самопожертвою Сина Божого, дякують йому за це та щиро каються у власних гріхах, адже саме через них Ісус опинився на хресті.

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Страсна п'ятниця 2019: традиції в Україні

У Страсну п'ятницю кожен вірянин має відвідати храм. Зранку там виносять Плащаницю і тричі обходять з нею церкву. Опісля її виставляють посеред храму в прикрашений квітами Божий гріб, а люди навколішках підходять до нього та цілують хрест без Розп'яття з полотном.

Плащаниця – це символічне полотно, у яке після смерті на Голгофі був загорнутий Ісус Христос. Згідно з християнським писанням, після Воскресіння на полотні залишився відбиток образу Ісуса.

Відомою на увесь світ є Туринська Плащаниця – святе полотно нібито з образом Христа. Утім, історики та вчені не довели автентичність цієї речі.

В українських церквах у Страсну п'ятницю замовкають дзвони, а подекуди на дзвіниці чіпляють грубу дерев'яну дошку, і хлопчаки дерев'яними молотками "виклепують" по цій дошці аж до настання Великодня.

Що не слід робити в Страсну п'ятницю

Багатьох українців цікавить запитання, чи можна прибирати в цей день? Відповідь однозначна: ні. Здавна в народі прийнято завершувати всі хатні роботи у Чистий четвер, а от в п'ятницю перед Великоднем не можна братися за жодну фізичну працю.

Також не варто працювати на землі, адже заборонено "протикати" землю залізними предметами. Під цим правилом наші предки, звичайно, мали на увазі сезонні роботи на городі. Пам'ятайте: те, що ви посієте чи посадите в Страсну п'ятницю – не зійде, тож не витрачайте дарма сил та не грішіть.

Ще один важливий обряд на Страсну п'ятницю – відмова від їжі. У цей потрібно дотримуватися посту, а якщо вам цього не дозволяє здоров'я – вживати тільки пісну їжу.

Насамкінець – не смійте розважатися або веселитися у Великодню п'ятницю. Співи, танці та інші гулянки краще перенести на закінчення посту. Народна мудрість недарма говорить: "Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме".

Що потрібно робити в це свято

Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто відвідати богослужіння. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах. З ранку п'ятниці і до самого Воскресіння двері храму відчинені, тому можна посидіти в тиші над Гробом Господнім та поміркувати про своє життя.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігали протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб.

Прикмети на Страсну п'ятницю 2019

Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домівці – це обов'язково принесе у дім благополуччя та удачу.

Існує повір'я, що людина, яка повністю утримується від їжі і води, буде знати за три дні час своєї смерті.

Категорично не можна прати: якщо білизну вивісити, то на ній з'являться сліди крові.

Ще в Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що від того, хто плюне на землю – від того на весь рік всі святі відвернуться.

Є повір'я для мам – у цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік.

До речі, за погодою в цей день можна спрогнозувати врожай: якщо небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно – "хліб буде з бур'яном", тобто буде неврожай.

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