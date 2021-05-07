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Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
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Чому стосунки в сучасному світі така складна штука? Свої корективи вносять не тільки інтернет, соціальні мережі і сайти знайомств.
З часом усе в нашому світі змінюється, Всесвіт не стоїть на місці. Це стосується і кохання. Якщо раніше основною причиною вступу в шлюб вважалася економічна (разом було легше вижити, ніж поодинці), нині це вже втратило актуальність. Тому сучасна людина все рідше обирає сім'ю і романтичні стосунки. Про це пише theguardian.
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Щоб змінити своє ставлення до кохання і зрозуміти, що стосунки необхідні навіть в сучасному житті, пропонуємо вам почитати декілька правдивих тез:
Постарайтеся зрозуміти мотиви людини
Намагайтеся якомога раніше зрозуміти цілі один одного в цьому союзі. Буває, що дівчина вже давно мріє про сім'ю, тому, познайомившись з гідним чоловіком, відразу починає форсувати події. Це може відлякати партнера, тому краще вирішувати все "на березі".
Не акцентуйте на різниці соціальних статусів
Часто на шляху щасливого союзу стоїть різниця в статусі або майновий стан. Особливо ризикованими є ситуації, коли фору дає жінка. Головне – наявність бажання і підтримка у парі.
Вибирайте партнера не тільки за покликом серця
Романтика і закоханість через деякий час пройдуть. Однак є інші чинники, які збережуть сильний зв'язок між людьми: повага, спільні інтереси, фінансова стабільність.
Не народжуйте дітей, якщо ви ще цього не хочете
Багато людей вважають, що нормальні сім'ї мають виховувати і ростити малюка. Деякі ж дослідження показують, що пари без дітей – найщасливіші в стосунках. Тому дайте собі час і свободу від громадської думки.
І ще: Що таке кохання з першого погляду з точки зору науки
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