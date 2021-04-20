Перезавантаження стосунків: як і навіщо це робити

Рано чи пізно у стосунках настає криза, коли вам нудно проводити час разом. Як подолати розбіжності, відновити взаєморозуміння і чуйність у коханні? Сімейний психолог Андрій Ніколаєв розповів, що треба робити.

Ті, хто говорить вам, що в їхніх стосунках ніколи не було сварок і скандалів, або лукавлять, або просто ніколи не жили разом. Всім іншим дуже зрозуміла фраза "криза стосунків". На своїй сторінці в інстаграмі експерт розповів, що є кілька кроків, які допомагають "перезапустити" любов.

І ще: Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження

Позбавлення від минулого. Для руху вперед вам варто позбутися від накопичених образ і претензій. Особливо це важливо, якщо ви разом з партнером вже понад 7 років, адже кожні 7 років у кожної людини відбувається перезавантаження особистості, переосмислення цінностей.

Поставте спільні цілі: вони стануть міцним фундаментом для вашого нового щасливого спільного життя. Поділіться своїми мріями, намітьте план з їх спільної реалізації.

Пошукайте те, що ви любите в партнері. Це може стати чудовою темою для ваших романтичних вечорів. Обговорюйте гідності один одного, поділіться, що вас приваблює найбільше, за що ви цінуєте партнера.

Вивчіть потреби кожного з вас. Чого хоче партнер? Про що боїться попросити? Налаштуйтеся на відвертість, і з'ясуйте ці тонкі моменти. Потім дайте те, чого хоче партнер, а він, своєю чергою, має відповісти тим самим.

Заплануйте і організуйте романтичні побачення. Дуже важливо вириватися зі звичного побуту, проводити час в незвичній обстановці. Це загострює почуття і підсилює ваш зв'язок.

Це цікаво: Що таке кохання з першого погляду з точки зору науки