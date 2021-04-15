Що таке кохання з першого погляду з точки зору науки

Дослідники з'ясували, наскільки швидко у людини до когось може виникнути симпатія або сексуальний потяг. Також вони розповіли, які процеси в цей період відбуваються в організмі.

Вчені заявляють, що людський мозок сконцентрований на розмноженні, навіть якщо свідомо ми не маємо наміру вступати з людиною в інтимні стосунки. Це закладено в нас самою природою: ми орієнтовані на виживання. І згідно з дослідженням, щоб перейнятися до когось симпатією чи відчути сексуальний потяг людині потрібна всього одна п'ята секунди, пише culturacolectiva.

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У цей період в організмі відбувається хімічна реакція, яка підсилює вироблення дофаміну і серотоніну (гормонів задоволення і щастя). І цей процес відбувається дуже швидко. Стрімкий викид гормонів може викликати відчуття ейфорії, потужний приплив почуттів – це і є те, що ми називаємо закоханістю з першого погляду.

Експерти відзначають, що це всього лише перший крок формування любовної прихильності. Коли ми проводимо фізичну оцінку потенційного партнера (найчастіше несвідомо), в мозку запускаються вже інші процеси.

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