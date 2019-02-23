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Стоматологи назвали найпоширеніші помилки при чищенні зубів
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Догляд за ротовою порожниною – невід'ємний ритуал, який ми здійснюємо двічі на день. Втім, усі наші старання можуть бути марними, якщо ми будемо чистити зуби неправильно. Фахівці назвали найпоширеніші помилки, які негативно впливають на здоров'я ваших зубів.
Кількість пасти. Жертви рекламних фото та роликів знають, що на зубній щітці має бути якомога більше пасти. Втім, це перша помилка, якої допускаються більшість людей. Насправді, кількість пасти має за розміром з горошинку!
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Рухи теж відіграють важливу роль. Передні зуби, як правило, ми чистимо рухами справа наліво, але, як виявилося, це одна з найгірших наших помилок. Такий тип чищення викликає надмірну чутливість зубів.
Чистити передні зуби потрібно зверху вниз, а кореневі – круговими рухами. По 30 секунд на кожну сторону.
Також не варто чистити зуби після їжі, адже саме у цей період найлегше пошкодити емаль.
Фахівці наголошують, що ідеальний час для ранкового чищення зубів – перед сніданком. Це дозволить прибрати з ротової порожнини всі бактерії, які накопичилися за ніч.
Якщо ви хочете мати свіжий подих – скористайтесь ополіскувачем для ротової порожнини. Ці засоби допоможуть не лише прибрати аромати їжі, а й не зашкодять здоров'ю ваших зубів.
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