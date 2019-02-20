Ви все робите неправильно: науковці вразили заявою про зубну щітку

Як запевняють наукові співробітники, зубна щітка – ідеальне місце для проживання бактерій. Утім, вони підсипали солі на рану, наголосивши на тому, що й ми зберігаємо цей аксесуар для догляду за ротовою порожниною зовсім неправильно!

Отже, якщо у вашій ванній кімнаті є й санвузол, то, швидше за все, на зубній щітці виявиться значно більше хвороботворних бактерій, аніж ви підозрюєте.

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Експерт з гігієни з Fantastic Services Раліца Проданова зазначає, що волога та тепло відмінно сприяють росту та розмноженню бактерій на зубній щітці. А тепер додайте до цього можливість їхнього "поповнення" з санвузла, і ви отримаєте гримучу суміш!

Такий "аерозоль" з унітаза може бути дуже шкідливим для організму людини. Наукові дослідження показали, що зберігання зубної щітки поруч з туалетом може бути каналом передачі кишкової палички.

Щітка має стояти якомога далі від санвузла

Доктор Імоджен Бексфілд з White Swan Aesthetics рекомендує завжди ретельно промивати щітку до і після чистки зубів. Він нагадує, що нанесення зубної пасти на щітку не зменшує кількості бактерій, які осіли на ній раніше.

Ми ж нагадуємо, що зубну щітку потрібно міняти кожні три місяці. На цей термін зовсім не впливає той факт, скільки разів на день ви чистите ротову порожнину!

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