Електричні зубні щітки: огляд моделей, особливості та ціни

Електрична зубна щітка вже давно перестала бути чимось рідкісним в оселях українців. Пристрій не лише набув популярності, а й упевнено нарощує армію прихильників. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас огляд найпопулярніших моделей електричних зубних щіток, доступних в Україні.

Зараз у магазинах можна знайти електричну зубну щітку, яка задовольнить будь-який гаманець: починаючи від базових моделей, які мають обмежений функціонал, і закінчуючи смарт-щітками, які можуть замінити походи до стоматолога.

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Одна з основних переваг зубних щіток – таймер на 2 хвилини, який дозволяє дисциплінувати себе та приділяти ротовій порожнині достатньо часу. До слова, чищення зубів електричною щіткою протягом двох хвилин можна порівняти з 15-хвилинною чисткою мануальною щіткою.

Електричні зубні щітки Braun

Braun Oral-B Vitality D12

Базова зубна щітка Braun / Brain

Базова електрична зубна щітка з акумулятором від компанії Braun. До її переваг можна віднести відсутність потреби змінювати елементи живлення, а також можливість використання насадок для інших типів чистки.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: зворотно-обертальна;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 7600 обертів на хвилину;

таймер: на 2 хвилини;

час роботи від повного заряду: 30 хвилин (до 15 чищень);

час зарядки акумулятора: 16 годин.

Рекомендована ціна: 589 гривень.

Braun Oral-B Professional Care 500 D16

Добротний середнячок від Braun / Nedarom

Покращена зубна щітка, яка також потішить наявність індикатора зарядки та зменшеним часом поповнення енергії. Зручний варіант для тих, хто часто їздить у відрядження.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: зворотно-обертальна;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 7600 обертів на хвилину / 20000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд (для тих, хто чистить зуби секторами);

час роботи від повного заряду: 30 хвилин (до 15 чищень);

час зарядки акумулятора: 6 годин.

Рекомендована ціна: 1719 гривень.

Braun Oral-B Professional Care Trizone 3000 D20

Щітка для максимального догляду за ротовою порожниною / braun

Потужна зубна щітка, в якій доступна зміна режимів чистки. Цей варіант ідеально підійде для сімейного користування, адже один "блок" підійде і для тих, у кого чутливі зуби, і для тих, хто прагне відбілити свої.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: зворотно-обертальна;

кількість насадок у комплекті: 3 штуки (Trizone);

швидкість обертання: 8800 обертів на хвилину / 40000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини;

режими роботи: чистка, чутливий, полірування;

час роботи від повного заряду: 45-50 хвилин (до 2 тижнів чищень);

час зарядки акумулятора: 50 хвилин.

Рекомендована ціна: 2999 гривень.

Braun Oral-B Genius 8000

Смарт-щітка від Oral-B / Amazon

Топова модель, яку можна під'єднувати до смартфона для аналізу чищення ротової порожнини. Ця "розумна" щітка може попередити вас, якщо ви надто сильно будете тиснути на свої зуби, щоб не нашкодити емалі.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: зворотно-обертальна;

кількість насадок у комплекті: 3 штуки (для чистки, полірування та чутливих зубів);

швидкість обертання: 10500 обертів на хвилину / 48000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд;

режими роботи: щоденне чищення, догляд за яснами, відбілювання, для чутливих зубів і професійна чистка;

час роботи від повного заряду: 45-50 хвилин (до 2 тижнів чищень);

додатково: можливість під'єднання до смартфона.

Рекомендована ціна: 5999 гривень.

Електричні зубні щітки Philips

Philips Sonicare EasyClean HX6511/50

Базова зубна щітка Philips для дорослих / Philips

У щітках Philips реалізована технологія звукової чистки. Це дозволяє ще краще вичищати ротову порожнину. Також щітка має функцію адаптації Easy-start, яка поступово збільшує потужність чистки протягом 14 днів, що дозволить адаптуватися до чищення таким типом щіток, адже вібрацій і коливань вона видає більше.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 31000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд;

режими роботи: щоденне чищення;

час роботи від повного заряду: 60 хвилин;

час заряду: 24 години;

додатково: функція адаптації Easy-start.

Рекомендована ціна: 1899 гривень.

Philips Sonicare For Kids HX6311/07

Найкраща зубна щітка для дітей / philips

Усі ми знаємо, що дітей надзвичайно важко привчити чистити зуби. На допомогу батькам прийде ця модель, яка перетворить чищення ротової порожнини на гру. Для того, щоб ваше чадо звикло до щоденного ритуалу щітка протягом 90 днів буде збільшувати тривалість чищення до 2 хвилин. А для того, щоб вашому малюку подобалося чистити зуби щодня – використовуйте фірмовий додаток, який буде підказувати, як правильно чистити зуби та накопичувати бали за кожен раз, коли дитина не полінувалася ввімкнути щітку.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 31000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини;

режими роботи: щоденне чищення, для чутливих зубів;

час роботи від повного заряду: до 3 тижнів;

додатково: функція адаптації, а також кольорові наліпки.

Рекомендована ціна: 1499 гривень.

Philips Sonicare HealthyWhite HX6711/02

Щітка Philips, яка турботливо відбілюватиме зуби / Philips

Удосконалена модель, яка спрямована на відновлення білосніжності зубів. Для вашої зручності після 2-хвилинної чистки на вас чекає 30-секундне відбілювання. Це дозволить не виснажувати емаль, а також обійтися без походів до стоматологів для того, щоб повернути сяйво зубів.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 31000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд;

режими роботи: щоденне чищення, а також чищення + відбілювання;

час роботи від повного заряду: 40 хвилин;

додатково: функція відбілювання після звичного чищення зубів.

Рекомендована ціна: 2399 гривень.

Philips HX9352/04 Sonicare Diamond Clean black

Ідеальна щітка для відряджень / Ozon

Зубна щітка, яка може похизуватися п'ятьма режимами чищення. Також виробник обіцяє, що результат чищення буде видним уже за 2 тижні користування. Ця модель ідеально підійде для відряджень, адже поставляється з фірмовим футляром, який виконує функцію док-станції для заряду.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 2 штуки (Diamond Clean);

швидкість обертання: 31000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд;

режими роботи: чищення, відбілювання, делікатне чищення, догляд за яснами та полірування;

час роботи від повного заряду: до 3 тижнів;

додатково: футляр для подорожей з можливістю зарядки щітки.

Рекомендована ціна: 5699 гривень.

Philips HX9924/07 Diamond Clean Smart

Топова зубна щітка компанії Philips / Philips

"Розумна" електрична зубна щітка. Ще один ідеальний варіант для тих, хто хоче бути в тренді технологій і відстежувати чищення ротової порожнини.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 4 штуки (для зубів, для язика, відбілювальна та для масажу ясен);

швидкість обертання: 31000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини або 30 секунд;

режими роботи: чищення, глибоке очищення, відбілювання, делікатне чищення, догляд за яснами;

час роботи від повного заряду: до 2 тижнів;

час заряду: 24 години;

додатково: футляр для подорожей з можливістю зарядки щітки, а також під'єднування до смартфона.

Рекомендована ціна: 7999 гривень.

Електричні зубні щітки Xiaomi

SOOCAS X1

Soocas X1 – базова модель / FonTech

Базова щітка компанії Xiaomi, яка потішить своїм функціоналом і можливостями. Також вона може похизуватися пристойним часом автономної роботи, а також можливістю тонкого налаштування під себе.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 37200 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини;

режими роботи: чищення, відбілювання, режим для чутливих зубів;

час роботи від повного заряду: до 18 днів;

час заряду: 16 години;

Рекомендована ціна: 1099 гривень.

Oclean SE

Oclean SE – доступна смарт-щітка / Xiacom

Потужна модель з пристойною автономністю, яка змусить вас надовго забути про розетку. Можливість з'єднання щітки з вашим смартфоном дозволить моніторити чищення ротової порожнини, а також отримувати поради, сформовані на базі вашо статі, переваг у їжі тощо.

Коротко про технічні характеристики:

тип щітки: ультразвукова;

кількість насадок у комплекті: 1 штука;

швидкість обертання: 40000 пульсуючих рухів;

таймер: на 2 хвилини;

режими роботи: три режими з можливістю вибору інтенсивності;

час роботи від повного заряду: до 60 днів;

час заряду: 6 години;

Рекомендована ціна: 1399 гривень.

Рекомендації для власників електричних зубних щіток

1. В електричних зубних щітках голівки змінні, а це означає, що їх потрібно заміняти кожні 3 місяці. Це дозволить максимально ефективно вичищати ротову порожнину не лише від залишків їжі, а й від мікробів і бактерій.

2. Дозаряджати електричну зубну щітку після кожного чищення можна, але виробники рекомендують хоча б раз на кілька місяців розрядити її до нуля.

3. Не обов'язково купувати кілька зубних щіток для сім'ї – достатньо одного моторного блоку та кількох щіток. До слова, виробники комплектують останні спеціальними кольоровими кільцями, щоб ніхто не переплутав свою щітку з іншими.

Наявність електричної зубної щітки не означає, що зовсім не потрібно навідуватися до стоматологів. Ми наполегливо рекомендуємо кожні півроку ходити на профілактику ротової порожнини, щоб запобігти виникненню проблем, пов'язаних із зубами.

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