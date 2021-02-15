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Стоматолог зруйнував популярний міф про чищення зубів
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Німецький стоматолог Маркус Фелбер взявся за руйнування популярних міфів про чищення зубів. Якщо ви продовжите вірити в них, то є шанси, що ви нашкодите емалі та здоров'ю ротової порожнини. Гайда разом викорінювати правильно доглядати за зубами.
За словами фахівця, не слід чистити зуби відразу після їжі. Він пояснив, що зубна емаль захищена кислотною оболонкою, яка повинна знову утворитися після прийому їжі. Тому потрібно трохи почекати, оскільки чистка зубів без неї може їх пошкодити.
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З цієї ж причини лікар рекомендує не намагатися "почистити" зуби, з'ївши яблуко, оскільки фрукт, найімовірніше, пошкодить емаль.
Також не варто використовувати метод чистки від ясен до зубів, оскільки щітка здатна пошкодити слизову. Краще "струшувати" наліт рухами вправо-вліво. Крім того, Фелбер застеріг від регулярного використання соди й інших засобів для відбілювання емалі, оскільки вони здатні нашкодити зубам.
При цьому зубною ниткою стоматолог рекомендує користуватися щодня.
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