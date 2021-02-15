Цей горіх виявився ефективним засобом від багатьох недуг

Горіхи займають в нашому раціоні почесне місце, тому що збагачені вітамінами, антиоксидантами та іншими корисними речовинами. Особливо експерти виділяють мигдаль.

Зміцнює серце. Мигдаль покращує роботу серцево-судинної системи, знижуючи рівень "поганого" холестерину і кров'яний тиск. Його регулярне вживання є чудовою профілактикою розвитку серцевих захворювань і ускладнень.

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Контролює рівень цукру. Цей горіх дуже корисний людям, що страждають на цукровий діабет. Експерти кажуть, що мигдаль може запобігти стрибкам цукру в крові після їжі, допомагаючи клітинам ефективно переробляти глюкозу.

Захищає від запалення. Мигдаль є хорошим джерелом вітаміну Е. Як антиоксидант вітамін Е допомагає захистити клітини організму від запалення. Багато досліджень пов'язують запалення з серйозними захворюваннями, такими як хвороби серця, діабет і рак.

Покращує травлення. У цьому горісі міститься багато корисних речовин, зокрема клітковина, яка запобігає здуття живота та інші порушення шлунково-кишкового тракту.

Надає бадьорості. Мигдаль – чудова закуска, в складі якої є марганець, рибофлавін і мідь, необхідні для виробництва енергії. Також горіх багатий білком, який забезпечує організм бадьорістю ефективніше за вуглеводи.

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