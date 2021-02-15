Розвінчані популярні міфи про карієс: як зберегти свою усмішку

Уляна Супрун розвіяла міфи про карієс – поширену хворобу зубів, а також розповіла, як подбати про здоров'я своєї усмішки.

"Чистити зуби треба двічі на день, щоб не було карієсу – з дитинства нам твердили це правило і нагадували, що через карієс псуються зуби. Дійсно, карієс може зіпсувати вашу усмішку. Але найбільш поширена причина втрати зубів серед дорослих – не карієс, а хвороби ясен", – написала Супрун.

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Експерт нагадала, що 11 травня відзначають Європейський День здорових ясен і закликала ретельніше стежити за своїми зубами. Найбільш поширеними захворюваннями ясен, за її словами, є гінгівіт і пародонтит. Пародонтит може привести не тільки до втрати зубів. Бактерії, що виникають внаслідок цієї хвороби можуть потрапити в кров через тканину ясен і викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Крім того, експертка нагадала, що лікувати ясна варто оперативно. Для здоров'я порожнини рота головне – це не відкладати візит до стоматолога до останнього і не забувати про прості правила гігієни.

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