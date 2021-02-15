Експерти назвали головні велнес-тренди 2021 року

Аналітики назвали основні велнес-тренди 2021 року. На їхню думку, цьогоріч сектор турботи про своє здоров'я, фізичний і психічний добробут усе більше зростає. Тож уже можна сміливо виділити основні напрямки.

Так, одним з ключових трендів у цій сфері стане турбота про здоровий сон. Споживачі почали більше цікавитися технологіями турботи про сон, наприклад, "розумною" постільною білизною, трекерами сну та пристроями, що регулюють освітленість.

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Інша тенденція – турбота про простір для сну.

"Ми звернули увагу на спальню як на ключовий простір, в який споживачі дійсно інвестують", – сказала один з експертів Харрієт Кілікіта.

Інший важливий тренд розвитку велнес-індустрії – зростання вимогливості покупців до чесності компаній, що виробляють б'юті-товари та надають послуги.

"У сфері краси людям потрібні продукти, які підтримуються професійними експертами та підтверджені науковими дослідженнями й клінічними даними. Споживачам не потрібні товари, які є фальшивкою", – каже Тереза ​​Йі.

Здорове харчування як тренд теж нікуди не дінеться, але стане зосередженіше на локальних виробниках і місцевій кухні: на тлі пандемії інтерес до локальної продукції у споживачів сильно виріс.



Тренд на здорове харчування нікуди не дівся / Фото Unsplash

Експерти також відзначили важливість щоденних ритуалів для відпочинку і розслаблення, а ще медитацій і поєднання таких практик з б'юті-ритуалами: "Повсякденні ритуали стали досконалішими, забезпечуючи терапевтичний досвід для боротьби зі стресом, тривогою та заспокоєння розуму. Косметичні бренди створюють набори, які поєднують засоби по догляду за шкірою з медитацією і роботою з диханням, допомагаючи споживачам перемикатися між режимами роботи та відпочинку".

Тож тепер ви знаєте, якими будуть велнес-тренди у цьому році. Пам'ятайте про збалансоване харчування, повноцінний і здоровий сон, а також намагайтеся мінімізувати стреси. Будьте здоровими та бережіть себе!

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