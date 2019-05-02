Статистика невтішна: понад половина батьків не реагує на зайву вагу своїх дітей

Учені заявили, що у багатьох батьків спотворене сприйняття власної дитини. Понад половина через це не бачить у своїх чад зайву вагу, що стає причиною розвитку небезпечних захворювань.

Батьки у більш ніж половині випадків недооцінюють наявність зайвої ваги та навіть ожиріння у своїх дітей, – про це заявили дослідники з Ноттінгемського університету. На користь цього висновку говорять результати метааналізу 87 досліджень, проведених з 2000 по 2018 роки, які охопили дані 24,7 тисячі дітей віком до 19 років, а також їхніх батьків.

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Учені констатували наявність цікавої тенденції. Зокрема, у маленьких дітей батьки особливо часто схильні не бачити зайвої ваги. Фахівці відзначили, що "чим молодша дитина, тим рідше батьки визначають у неї наявність зайвої ваги". При цьому, за їхніми словами, найбільшу лояльність батьки виявляють в оцінці ваги у хлопчиків – перегодовані хлопчики частіше оцінюються батьками як нормальні за вагою в порівнянні з дівчатками.

Крім цього наукові фахівці виявили, що батьки із зайвою вагою рідше за струнких бачили зайві кілограми у своїх дітей.

Батьки часто виправдовують хлопчиків із зайвою вагою

"У дорослих людей з ожирінням існує проблема точності сприйняття їх маси тіла. Виявилося, що ця ж проблема існує і стосовно дітей із зайвою вагою", – зазначають вчені.

Згідно з їхніми даними, понад третина дітей і підлітків (34%) неправильно визначають свій ваговий статус – не бачать проблеми при наявності зайвих кілограмів. У свою чергу, серед батьків понад половина (55%) недооцінює ризик надмірної ваги у своїх дітей, характеризуючи їх масу тіла як близьку до норми.

Батьки часто пояснюють надлишкову вагу своєї дитини тим, що вона має "широку кістку", і уникають теми дитячого ожиріння. Однак визнання проблем з вагою і їх раннє виявлення дає хорошу можливість ще у дитинстві підкоригувати здоров'я людини на все її життя, – висловилися автори праці.

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