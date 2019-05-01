Чи можна пити каву натщесерце: відповідь медиків

Чимало людей розпочинає свій день не зі сніданку, а з чашки кави. Чи справді це не шкодить організму та як правильно пити каву – розповіли медики з Індії.

Дієтологи давно розповідають про те, що кава у невеликих порціях доволі корисна для організму, однак вживати цей ранковий напій натщесерце – не надто гарна ідея. Річ у тому, що кава призводить до підняття кислотності у шлунку, тому може викликати розлади та неприємні відчуття.

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Однак, за словами дієтологи індійської лікарні Аполлона Пріянки Рохтагі, кава без сніданку матиме менший шкідливий вплив на здоров'я, якщо пити її з вершками та цукром. Звісно ж, не варто перегинати палку, адже ранкові стрибки цукру в крові також не додають продуктивності.

Спеціалісти підкреслюють, що ті, хто страждають від гастриту та проблем з кислотністю, не мають зловживати кавою натщесерце, якщо не хочуть погіршити свій стан. А після перекусу від улюбленого напою можна не відмовлятися.

Нагадаємо, нещодавно австралійські фахівці виявили, що кава особливо корисна для тих людей, які займаються фізичними навантаженнями та спортом. Річ у тому, що ароматний напій впливає на ефективність тренувань, покращуючи результат на 2-16%.

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