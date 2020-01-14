Старий Новий рік 2020: що можна і не можна робити у свято

За традицією щороку 14 січня у світі відзначають Старий Новий рік. Читайте далі та дізнайтеся, які є заборону у цей день, а що неодмінно треба зробити.

Щоб прийдешній рік був вдалим та щасливим, потрібно правильно відсвяткувати Старий Новий рік, який припадає на 14 січня. Дотримуйтеся усіх заборон та зробіть те, що бажано у цей день.

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Що не можна робити на Старий Новий рік

На день Василя не можна займати гроші, інакше весь рік в боргах будеш сидіти.

Лаятися і лихословити не можна, адже як зустрінеш рік, так його і проведеш.

У день Василя можна зайти в будь-яку хату, де на столі стоїть порося та покуштувати його. За це потрібно дати гроші господареві. Сума залежить виключно від вашого бажання. Вранці 15 січня ці гроші потрібно віднести до церкви. Вважається великим гріхом не пожертвувати служителям церкви грошей або свинини.

Що потрібно робити на Старий Новий рік

14 січня потрібно порадувати себе обновкою, тоді весь рік будеш в обновках ходити.

Бажання, загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться.

Щоб фруктові дерева добре плодоносили, вранці з них струшували сніг.

Перш ніж сісти за стіл потрібно запалити свічку перед іконою й помолитися Святому Василю.

На стіл потрібно насипати у формі хреста насіння різних зерен. Насіння треба покрити скатертиною й сісти вечеряти.

Першою стравою потрібно подати борщ, а після нього свинину. Порося заведено ламати руками.

Святитель Василь вважається покровителям свиней, тому 14 січня ще називають свинячим святом. На кожному столі повинна стояти ритуальна страва – "кесарське порося" – засмажене повністю піврічне порося.

Процес поїдання порося, куті та інших ритуальних страв спрямований на хороший врожай, плодючість худоби, добробут та достаток в господарстві.

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