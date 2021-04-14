Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера

У 2021 році надзвичайно важливо прокачувати свої вміння. Останній рік показав нам, що світ стрімко міняється, тож ми повинні бути готовими до цих змін. А ще ми повинні не боятися брати ситуацію у свої руки. А допоможуть у цьому якості лідерів, які ми пропонуємо розвинути.

Як пише Lifehacker, ці ключові якості лідерів дозволяють не лише бути успішнішими на роботі. Вони ще й позитивно впливають на ваше життя. Тож дізнайтеся, як їх розвивати.

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1. Уміння контролювати емоції

Проаналізуйте тригери емоцій. Почніть записувати, що викликає у вас негативну реакцію. Потім подумайте, чому саме ці речі або ситуації так на вас діють. Може бути, вони пов'язані з важливою подією у вашому житті або з однією темою, яка вас хвилює. Зрозумівши свої тригери, ви зможете вчасно розпізнавати їх і не реагувати на них сліпо.

Збирайте фідбеки. Регулярно запитуйте зворотний зв'язок у людей, з якими працюєте. Необов'язково влаштовувати велике анкетування. Достатньо пари простих питань. Це натренує вас бути відкритими до критики та готовими працювати над собою.

Міняйте свою реакцію. Хоча висловлювати своє розчарування або роздратування – не найстрашніший гріх керівника, це може демотивувати команду. Тому, перш ніж виливати емоції, зробіть глибокий вдих. Подумайте, який намір стоїть за вашою реакцією, і висловлюйте його, а не негатив.

2. Психологічна стійкість

Шукайте позитивні сторони. Не зациклюйтеся на негативі, розглядайте будь-яку ситуацію з точки зору нових можливостей. Наприклад, ви хотіли зміцнити команду, а вам раптом довелося перевести всіх на віддалену роботу. Не закидайте плани, а шукайте способи згуртувати співробітників у нових умовах.

Тренуйте мислення зростання. З ним провали сприймаються як можливості для розвитку. Тож, коли щось пішло не так, відразу обмірковуйте й обговорюйте з іншими, що можна зробити, щоб цього не повторилося в майбутньому.

Концентруйтеся на тому, що в наших силах. Ми багато чого в житті не можемо контролювати: погоду, економічну ситуацію, думки інших людей. Краще не втрачати час, переживаючи через це, а зосередитися на тому, що вам під силу змінити на краще.

Будуйте запасні плани. Нагадуйте собі, що обставини можуть змінюватися, і намагайтеся завжди мати в запасі план Б, а краще ще й план В.

3. Принциповість

Підтримуйте свою репутацію. Вона багато в чому є прикладом для тих, з ким ви взаємодієте. Якщо не впевнені, чи гарна у вас репутація, розпитайте своє оточення, щоб виявити те, над чим потрібно попрацювати.

Будьте послідовними. Дотримуйтеся своїх цінностей і переконань у всіх аспектах життя. Вам самим буде комфортніше, а інші знатимуть, чого від вас очікувати.

Визнайте свої помилки. Це страшно, але така поведінка допоможе оточуючим побачити у вас живу людину та зміцнить довіру до вас. А також дасть іншим можливість навчитися чомусь на вашому досвіді.

Пам'ятайте про емпатію. У ваших співробітників є маса обов'язків і проблем, крім робочих. Не забувайте дізнаватися про самопочуття колег і проявляти співчуття.

4. Адаптивність

Змінюйте процеси, які не працюють. Життя змінюється дуже швидко, і не варто продовжувати робити щось тільки тому, що так робили завжди. Думайте про те, як це можна поліпшити, і підлаштовуватися під актуальні умови.

Будьте відкритими до нових ідей. Не чіпляйтеся за щось одне, вивчайте різні варіанти. Не відкидайте ідею, навіть якщо, на перший погляд, вона здається вам дивною, – давайте їй шанс.

Виходьте із зони комфорту. Не дозволяйте вашим страхам вас обмежувати. Обдумуючи рішення, запитуйте себе про те, що найгірше може статися після нього, і нагадуйте собі, що іноді ризикувати корисно.

Прокачуйте ці якості, щоб досягати успіху у всьому, за що б ви не бралися. Пам'ятайте про те, що ці скіли будуть корисними не лише на роботі, а й в особистому житті.

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