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Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
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Американська кардіологічна асоціація закликає дорослих людей більше рухатися та менше сидіти протягом дня. Для цього лікарі дали кілька простих порад, які допоможуть бути активнішими протягом робочого дня, а також додати фізичної активності.
Візьміть на озброєння ці поради експертів, щоб не лише краще почуватися, а й бути сповненими енергії для нових звершень. Про хитрощі від лікарів розповідає Medical Xpress.
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"Для дуже багатьох з нас розпорядок дня став більш малорухливим за останній рік через пандемію, що робить ще більш важливим пошук способів збільшення фізичної активності в наші дні", – сказав Едуардо Санчес, доктор медицини, магістр охорони здоров'я, FAAFP, головний лікар Американської кардіологічної асоціації з профілактики.
Він додав, що будь-який рух кращий, ніж його відсутність. І чим більше, тим краще. Навіть невеликі перерви в активності протягом дня підуть на користь здоров'ю і зменшать стрес.
Ініціатива Американської кардіологічної асоціації Move More, яка заохочує фізичну активність для поліпшення фізичного та психічного здоров'я, стартує у квітні, і це прекрасний час для того, щоб активізувати свою діяльність.
Ось кілька ідей, щоб більше рухатися протягом дня.
1. Графік перерв. Не сидіть на місці надто довго. Лікарі рекомендують встановити нагадування про те, що потрібно рухатися. Найкраще – по 5 хвилин кожної години.
Робіть щогодини невеликі перерви / Фото Unsplash
2. Будьте креативними. Знайдіть більше способів встати з дивана, прогулюючись по дому або роблячи кілька віджимань між епізодами телешоу. Якщо у вас є домашня тварина, робіть перерви, щоб пограти або прогулятися на свіжому повітрі. Активні справи, такі як прибирання, не рахуються.
3. Відкладіть гаджети. Кожен день виділяйте час для всієї родини, щоб відключитися від мережі та зробити активну перерву. Прогуляйтеся, увімкніть улюблену музику для танцювальної вечірки.
4. Більше рухайтеся, працюючи вдома. Почніть скорочувати зустрічі на п'ять хвилин, коли це можливо, і використовуйте цей час, щоб додати активні моменти: виконання деяких базових силових вправ, таких як присідання або скручування, перехід в інше місце, щоб зробити кілька розтяжок. Або зробіть звичку стояти щоразу, коли ви відправляєте електронного листа або відповідаєте на нього.
Виконуйте вправи протягом усього робочого дня / Фото Unsplash
5. Знайдіть ті види вправ, які вам подобаються. Щоб знайти розпорядок дня, якого ви будете дотримуватися, поекспериментуйте з домашніми тренуваннями, які підходять вашому характеру і розкладу.
Візьміть на озброєння ці поради, щоб не лише краще почуватися, а й додати фізичної активності до свого життя. Ваш організм однозначно буде вдячним вам!
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