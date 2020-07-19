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Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
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За останні кілька років стрімінгові сервіси набули просто нечуваної популярності не лише у всьому світі, а й в Україні. 15 липня на наш ринок офіційно вийшов Spotify – один з найпопулярніших сервісів прослуховування музики. Порівнюємо ціни та можливості з пропозиціями від Apple та YouTube Music.
Передовсім почнемо з того, що ми наполегливо рекомендуємо вибрати для себе один із сервісів підписки на музику. Будьте котиками, а не – піратиками. А якщо серйозно, то кожен новий гравець на ринку змушує нас задуматися, чи не змінити звичну нам систему на якусь іншу.
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Стрімінгові сервіси дають можливість насолоджуватися вашою улюбленою музикою (не вся вона є, але про це трішки згодом) в хорошій якості та за порівняно незначну плату. Також часто виконавці роблять усілякі прем'єри та релізи, які першими з'являються сама на сторонніх сервісах з музикою, а потім уже на фізичних носіях та ваших улюблених сайтах для завантаження музики.
Як користуватися сервісами?
Благо, кожен з трьох стрімінгових музичних сервісів дає нам можливість спробувати його в дії перед тим, як викладати гроші.
- Так, наприклад, у Apple Music є 3 місяці безкоштовного періоду, протягом яких ви точно встигнете перевірити його у дії.
- Щодо YouTube Music, то пробний період тут складає один місяць. Цього теж цілком достатньо для того, аби збагнути, чи годиться вам цей сервіс узагалі.
- У Spotify ситуація цікавіша. І це одна з причин, чому він такий популярний по всьому світу. Він АБСОЛЮТНО безкоштовний. Точніше, його спрощена версія. Якщо ж хочете користуватися усіма благами сервісу – платіть.
А тепер спробуймо коротко та по суті пробігтися по кожному сервісу, аби ви могли собі вибрати той, який припаде до душі саме вам.
Рекомендація від Радіо МАКСИМУМ: користуйтесь пробними періодами по черзі. Так ви щонайменше зекономите гроші на 4 місяці підписки. Головне – не забути вчасно вимкнути підписку, аби з карти не зняло гроші.
Spotify
- Ціна підписки: 123 грн/місяць за індивідуальну підписку
- Сімейна підписка на 6 акаунтів – 216 гривень
- Студентська підписка – 67 гривень
- Можна зекономити 20 гривень за кожен місяць, оплативши підписку на рік наперед.
Це, по суті, ідеальний варіант для тих, хто ніколи не користувався стрімінговими сервісами з прослуховування музики. І на це є низка логічних причин. Передовсім почнемо з того, що пробна версія геть зовсім не потребує вкладень грошей та введень даних вашої картки. Це дає вам можливість не перейматися через те, що ви забудетесь і щомісяця з картки кудись зникатимуть гроші.
Логічно, що обмеження у безкоштовній версії є: ви не можете слухати музику офлайн, іноді з'являється реклама (але вона не надто надокучає), протягом години ви можете пропустити лише шість з запропонованих вам треків, ну і якість звучання буде базовою.
Apple Music
- Ціна підписки: 123 грн/місяць за індивідуальну підписку
- Сімейна підписка на 6 акаунтів – 216 гривень
- Студентська підписка – 67 гривень
- Можна зекономити 20 гривень за кожен місяць, оплативши підписку на рік наперед.
Apple Music у цьому випадку буде подібним до Spotify. Суттєва різниця полягає в тому, що дані картки вам таки доведеться ввести. Але перші три місяці ви зможете скористатися всіма можливостями сервісу. За цей час можна буде визначитися, чи подобається вам те, як він працює та що пропонує прослуховувати.
YouTube Music
- Ціна підписки: 79 грн/місяць за індивідуальну підписку
- Сімейний тариф: 199 гривень на місяць за 6 акаунтів
- Студентський тариф: 39 гривень на місяць
Відразу ж зауважимо, що YouTube Music – не для меломанів. Тут і якість звуку не фонтан (без паніки: нічого там не шипить і так далі), і підбірки створюються якось ну дуже хаотично. Втім, є й переваги для користувача. По-перше, ціна, яка є доступнішою. По-друге, можливість придбати, до прикладу, YouTube Premium за 99 гривень, в який входить і YouTube і YouTube Music. Ця підписка дозволить відтворювати відео та аудіо у фоновому режимі, завантажувати улюблені ролики та композиції та назавжди забути про рекламу.
Більше про YouTube Premium ми розповімо вам наступного разу.
Яким сервісом прослуховування музики користуватися? Звичайно ж, вибирати вам. Ми ж рекомендуємо спробувати усі безкоштовні версії, порівняти наповнення музичних бібліотек і формування плейлистів для вас. Це й дозволить вам обрати той, який приноситиме задоволення. Якщо ж жоден не годиться – не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ! У мобільному додатку це робити ще зручніше ;)
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