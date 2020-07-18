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ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
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Це музика, яка асоціюється з дитинством та молодістю. Згадуємо разом мелодії з нульових та ностальгуємо. Ці пісні засядуть у вашій голові на кілька днів! Дивіться кліпи на ці легендарні треки та отримуйте задоволення!
Ці пісні лунали з усіх колонок, магнітофонів, динаміків та плеєрів у 2000-х! На вечірках обов'язково звучали ці треки. Навіть зараз ці пісні не втрачають своєї популярності, проте вже з ноткою ностальгії. Згадайте, коли ви вперше почули ці пісні, адже вони вічні!
І ще: Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
Shakira ft. Alejandro Sanz – "La Tortura"
2005 рік
The Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg – "Buttons"
2006 рік
Amy Winehouse – "Back To Black"
2007 рік
My Chemical Romance – "Welcome To The Black Parade"
2006 рік
Justin Timberlake – "Cry Me A River"
2003 рік
Red Hot Chili Peppers – "Californication"
2000 рік
Daniel Powter – "Bad Day"
2005 рік
Evanescence – "My Immortal"
2003 рік
Destiny's Child ft. Da Brat – "Survivor"
2001 рік
Eminem – "The Real Slim Shady"
2000 рік
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