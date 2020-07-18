ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі

Це музика, яка асоціюється з дитинством та молодістю. Згадуємо разом мелодії з нульових та ностальгуємо. Ці пісні засядуть у вашій голові на кілька днів! Дивіться кліпи на ці легендарні треки та отримуйте задоволення!

Ці пісні лунали з усіх колонок, магнітофонів, динаміків та плеєрів у 2000-х! На вечірках обов'язково звучали ці треки. Навіть зараз ці пісні не втрачають своєї популярності, проте вже з ноткою ностальгії. Згадайте, коли ви вперше почули ці пісні, адже вони вічні!

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Shakira ft. Alejandro Sanz – "La Tortura"

2005 рік

The Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg – "Buttons"

2006 рік

Amy Winehouse – "Back To Black"

2007 рік

My Chemical Romance – "Welcome To The Black Parade"

2006 рік

Justin Timberlake – "Cry Me A River"

2003 рік

Red Hot Chili Peppers – "Californication"

2000 рік

Daniel Powter – "Bad Day"

2005 рік

Evanescence – "My Immortal"

2003 рік

Destiny's Child ft. Da Brat – "Survivor"

2001 рік

Eminem – "The Real Slim Shady"

2000 рік

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