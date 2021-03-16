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Спокуслива та стильна: Періс Хілтон знялася в рекламній кампанії Lanvin
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Американська модель Періс Хілтон знялася у рекламній кампанії французького бренду Lanvin, присвяченій колекції весна-літо 2021. Над зйомкою працювали Мерт Алас і Маркус Пігготт.
На чорно-білих і кольорових фотографіях актриса позує у моделях з різних стилів: на ній можна побачити й відсилання до перших моделей будинку, і приталені пальта і топ зі стразами. За словами креативного директора Lanvin Бруно Сіалеллі, він хотів представити відому модель з нової сторони, пише Vogue.
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"Періс Хілтон – абсолютна ікона, символ нашого часу, – підкреслив він. – Я хотів показати світу, як далеко вона просунулася у створеній нею індустрії. Вона постійно змінюється, і вона відкрито представляє різні аспекти свого публічного образу, який значно складніший, ніж заведено вважати".
Сама Періс Хілтон зізналася, що завжди була прихильницею французького бренду. Модель заявила, що захоплюється творцем Lanvin Жанною Ланвен.
"Вона знала, як побудувати з маленького бутика цілу імперію, яка процвітає вже 130 років. Її підприємливість просто неймовірна, вам це нікого не нагадує?", – зауважила Хілтон.
Раніше Періс Хілтон разом зі своєю сестрою Нікі дали інтерв'ю в останньому випуску L'officiel. Дівчина розповіла про те, як з'явився образ "дурненької білявки", який переслідував її протягом усієї кар'єри. Періс Хілтон також підтвердила, що вона гратиме головну роль в новому серіалі Netflix. Скандальна красуня Періс Хілтон зізнається, що вона просто майстерно прикидалася дурненькою. Вона також сказала, що існують багато упереджень щодо неї. Фанати вважають, що дівчина зіпсована багатством батьків.
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