Періс Хілтон розповіла, звідки з'явився її імідж дурненької білявки

40-річна Періс Хілтон разом зі своєю сестрою Нікі дали інтерв'ю в останньому випуску L'officiel. Дівчина розповіла про те, як з'явився образ "дурненької білявки", який переслідував її протягом усієї кар'єри. Періс Хілтон також підтвердила, що вона гратиме головну роль в новому серіалі Netflix.

Скандальна красуня Періс Хілтон зізнається, що вона просто майстерно прикидалася дурненькою. Вона також сказала, що існують багато упереджень щодо неї. Фанати вважають, що дівчина зіпсована багатством батьків.

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"Багато людей думають, що я приймаю це все як належне, що я зіпсована, що у мене завжди була готова їжа і я не працювала жодного дня у своєму житті. Ця думка дуже далека від реальності", – сказала Періс.

Зірка також вважає, що вона ніколи не думала, що відрізняється від інших. Основний вплив на формування образу "дурненької білявки", на думку Періс, зробило шоу "Просте життя". Вона також підтвердила, що у неї багато проєктів у розробці.

"Я пишу нову книгу, і у мене виходить телешоу для Netflix", – сказала Періс. Зміст серіалу і дата виходу поки не розголошуються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Періс Хілтон запускає власний подкаст. Перший епізод This Is Paris з'явився у мережі 22 лютого. А буквально нещодавно вона оголосила про заручини з коханим Картером Реумом. На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кілька романтичних фотографій, на яких Картер робить їй пропозицію руки та серця. Періс у розкішній білій сукні з відвертим розрізом до стегна, а на голові у неї красується діадема.

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