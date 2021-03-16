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Леся Нікітюк розбурхала мережу зухвалим образом у шкіряних штанах

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк поділилася з підписниками черговим звабливим кадром. Фанати зірки залишилися у захваті від нового фото і навіть порівняли її з Роксоланою.

Телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється дивувати своїх шанувальників в Instagram. харизмою. Вона уже з'являлася у будь-якому образі, але попри це, їй щоразу вдається підкорити свою армію шанувальників черговим луком.

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Цього разу зірка позує в чорному образі. На ній спортивний топ і шкіряні штани, а волосся замотане у рушник. При цьому Леді Ле доповнила лук макіяжем і масивними сережками.

"Трохи зухвалості, а то останнім часом я дуже хороша і світла дівчинка в Instagram", – написала Никитюк.

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