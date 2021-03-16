Леся Нікітюк розбурхала мережу зухвалим образом у шкіряних штанах

Українська шоувумен Леся Нікітюк поділилася з підписниками черговим звабливим кадром. Фанати зірки залишилися у захваті від нового фото і навіть порівняли її з Роксоланою.

Телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється дивувати своїх шанувальників в Instagram. харизмою. Вона уже з'являлася у будь-якому образі, але попри це, їй щоразу вдається підкорити свою армію шанувальників черговим луком.

І ще: Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом

Цього разу зірка позує в чорному образі. На ній спортивний топ і шкіряні штани, а волосся замотане у рушник. При цьому Леді Ле доповнила лук макіяжем і масивними сережками.

"Трохи зухвалості, а то останнім часом я дуже хороша і світла дівчинка в Instagram", – написала Никитюк.

Дивіться також: Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників