Надя Дорофєєва спокусила підписників новим ефектним образом

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка вперше стала тренером дорослого вокального шоу "Голос країни", порадувала шанувальників свіжим фото. На ньому зірка постала в образі фатальної жінки.

Так, на новому знімку, який Надя Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, красуня позує в однотонному чорному образі. Зірка приміряла коротку спідницю та укорочений жакет з вирізами на грудях і животі, а доповнила ефектний лук стильними ботильйонами з прямокутним носком і капелюх з вуаллю. Крім цього співачка нанесла яскравий макіяж у стилі жінки-вамп.

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"Я прийшла в шоу Голос країни за справжніми голосами сучасності і, озираючись на етап сліпих прослуховувань, розумію, що приймала правильні рішення", – написала Надя під кадром.

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