Спокуслива дівчина Зінченка показала, що таке справжня розтяжка

Влада Седан, кохана українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка показала своє тренування.

В Instagram Влада опублікувала відео з тренування по стретчингу, продемонструвавши непогану розтяжку.

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Нагадаємо, Влада переїхала у Манчестер до Олександра. Олександр Зінченко продовжив контракт з "Манчестер Сіті". На своїй сторінці в Instagram Зінченко емоційно повідомив про продовження контракту з командою. "Блакитна кров. Щасливий бути частиною цієї великої родини", – написав Зінченко.

Гортайте фотогалерею:

Тим часом Джорджина Родрігес, дівчина зіркового нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, поділилася відвертими фотографіями у білизні.

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