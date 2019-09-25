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Футбольний фанат зібрав мільйон доларів на доброчинність за допомогою пива

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Карсон Кінг - фото 1
Карсон Кінг / desmoinesregister

24-річний фанат футболу – американець Карсон Кінг за допомогою пива зібрав понад 1 мільйон доларів, який передав дитячій клініці.

Все почалося з того, що Карсон вирішив пожартувати і зібрати грошей собі на пиво.

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Він намалював плакат "Необхідно поповнити запаси Busch Light" (вказавши свої реквізити), і засвітився в ефірі спортивного телеканалу ESPN під час трансляції футбольного матчу 14 вересня.

Футбольний фанат зібрав мільйон доларів на доброчинність за допомогою пива - фото 357358

У той же день на його рахунок надійшло $400. У Фейсбуці хлопець чесно зізнався, що візьме собі $15 на ящик пива, а решту передасть дітям. В результаті Карсон передав дитячій клініці в Пенсильванії не 385, а цілий мільйон доларів!

Крім того, коли про цю історію дізналися виробники пива Bush, то сказали, що випустять серію банок із зображенням Карсона. До того ж пришлють йому вантажівку з річним запасом напою.

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Джерело: desmoinesregister
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