Футбольний фанат зібрав мільйон доларів на доброчинність за допомогою пива

24-річний фанат футболу – американець Карсон Кінг за допомогою пива зібрав понад 1 мільйон доларів, який передав дитячій клініці.

Все почалося з того, що Карсон вирішив пожартувати і зібрати грошей собі на пиво.

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Він намалював плакат "Необхідно поповнити запаси Busch Light" (вказавши свої реквізити), і засвітився в ефірі спортивного телеканалу ESPN під час трансляції футбольного матчу 14 вересня.

У той же день на його рахунок надійшло $400. У Фейсбуці хлопець чесно зізнався, що візьме собі $15 на ящик пива, а решту передасть дітям. В результаті Карсон передав дитячій клініці в Пенсильванії не 385, а цілий мільйон доларів!

What a week! We are overwhelmed by all of your generosity, and our hearts are full. A quick message for everyone who has donated to help the kids. #ForTheKids pic.twitter.com/aJLtAtzF7n — UI Stead Family Children's Hospital (@UIchildrens) September 20, 2019

Крім того, коли про цю історію дізналися виробники пива Bush, то сказали, що випустять серію банок із зображенням Карсона. До того ж пришлють йому вантажівку з річним запасом напою.

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