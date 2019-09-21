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Гаряча дружина ексфутболіста Динамо роздяглася на камеру

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Іра Морозюк - фото 1
Іра Морозюк / instagram

Ірина Морозюк показала своїм шанувальникам дуже гаряче відео. Багатьом користувачам сподобалися такі відверті кадри.

Дружина відомого українського футболіста, колишнього гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірина не припиняє тішити своїх шанувальників в мережі новими публікаціями.

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Так, буквально днями Ірина опублікувала цікаве гаряче відео, на якому дівчина позує в дуже відвертому вбранні. Мабуть, це її нова колекція білизни. Про це стало відомо завдяки публікації дівчини в мережі Instagram.

"Вже скоро Весна-літо 2020", – підписала публікацію Ірина. Численні підписники відразу ж почали коментувати відео. Варто зазначити, що багатьом користувачам дуже сподобалися відверті кадри Іри Морозюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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