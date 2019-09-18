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Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

Дівчина Роналду показала шикарну фігуру у прозорій білизні

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / picostars

Джорджина Родрігес, дівчина зіркового нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, поділилася відвертими фотографіями у білизні.

На своїй сторінці в Instagram Джорджина опублікувала фотографії в красивій прозорій білизні.

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"Сильний в тілі, сильний в дусі, сильний в розумі", – підписала фото Родрігес.

Нагадаємо, напередодні Роналду пообіцяв одружитися зі Джорджиною Родрігес: "Вона дуже мені допомогла. Звичайно, я закоханий у неї. Ми обов'язково одружимось одного разу. Це і мрія моєї мами. Чому ні? Це круто. Вона мій друг. Ми розмовляємо. Я відкриваю їй серце, а вона відкриває мені серце", – сказав Роналду в інтерв'ю з британським журналістом Пірсом Морганом.

Пара виховує чотирьох дітей: спільну дворічну дочку Алану, 9-річного Кріштіану-молодшого і дворічних близнюків Єву та Матео, народжених від сурогатних матерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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