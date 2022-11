Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців

GREMO презентував нову музичну роботу, яка підніме настрій нашим воїнам та українському народу. Ця пісня-маніфест, що українцям не страшний жоден ворог. Наша перемога – це мрія всього світу, кожного жителя на планеті. Слухайте та підспівуйте!

GREMO – співак, актор, американський українець, який відданий Україні. Із самого початку кривавих подій він був поряд з українським народом. Виконавець допомагав, як у волонтерській, так і благодійній сферах. За час війни співак встиг не тільки активно включитися до волонтерської діяльності, але й підтримати дух українців піснями та відеокліпами, що були присвячені українським воїнам та легендарним ЗСУ.

І ще: Лелеки: музична прем'єра від MamaRika і YAKTAK про тих, хто змушений покидати свій дім

Рядки з композиції про наш літак "Мрія", який орки нещадно знищили. Виконавець підкреслює, що літак і можна знищити, але мрію до перемоги знищити не вдасться.

"Літак "Мрія" Ан-225 – символ української нездоланності. Його кодове ім'я в НАТО – Козак. Мені здається, що це так символічно. А композицію ми написали з Вадимом Лисицею та Андрієм Безкровним кілька місяців тому. Вирішив презентувати цю композицію, коли в Україні відбулися обстріли 10.10. Тоді я всю ніч не спав, я був фізично у США, але душею з українцями. Я переживав за своїх друзів і рідних в Україні. В мені була злість на цих орків. Ми через злість стаємо ще сильнішими в боротьбі за перемогу! І в той момент в моїй голові були саме слова пісні "Мрія". Зараз її час" – розповідає виконавець.

Зараз співак спільно з продюсером Вадимом Лисицею готує сольний альбом.

Слухати пісню GREMO – Мрія:

Слова пісні GREMO – Мрія:

(слова та музика: Вадим Лисиця, Андрій Безкровний)

Україна, рідна ненька,

За свободоньку твою

Заспівали козаченьки

У ранковому гаю

Та не плачте рідна мати,

Ти синочок, підростай,

Я навчу тебе співати,

Тільки мрію не втрачай.

Хто сіє смерть

Ідіть ви (нах)-геть,

Гори палай лай-лай

Тупий москаль (ай-ай)

Так

Можна підбити

Лише одну "Мрію",

Але мрію не вбити!

Не вбити надію

А мрія у всього світу

Одна -

Щоб вільно жити

На землі без хуйл@

Лалалла

Світ без хуйл@

Хай летить на крилах "Мрії"

Наша пісня по землі!

Не втрачай свою надію!

Згинуть рускі кораблі!

Згинуть оркі у пакетах

Попадуть у zомбіленд!

А хто нам допомагає –

Be my brother!

Be my friend!

Хто сіє смерть,

Ідіть ви (нах)-геть,

Гори палай лай-лай

Тупий москаль

Так

Можна підбити

Лише одну "Мрію",

Але мрію не вбити!

Не вбити надію

А мрія у всього світу

Одна –

Щоб вільно жити

На землі без хуйл@

Лалалла

Світ без хуйл@

