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Війна Українська музика

Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців

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Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців - фото 1

GREMO презентував нову музичну роботу, яка підніме настрій нашим воїнам та українському народу. Ця пісня-маніфест, що українцям не страшний жоден ворог. Наша перемога – це мрія всього світу, кожного жителя на планеті. Слухайте та підспівуйте!

GREMO – співак, актор, американський українець, який відданий Україні. Із самого початку кривавих подій він був поряд з українським народом. Виконавець допомагав, як у волонтерській, так і благодійній сферах. За час війни співак встиг не тільки активно включитися до волонтерської діяльності, але й підтримати дух українців піснями та відеокліпами, що були присвячені українським воїнам та легендарним ЗСУ.

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Рядки з композиції про наш літак "Мрія", який орки нещадно знищили. Виконавець підкреслює, що літак і можна знищити, але мрію до перемоги знищити не вдасться.

"Літак "Мрія" Ан-225 – символ української нездоланності. Його кодове ім'я в НАТО – Козак. Мені здається, що це так символічно. А композицію ми написали з Вадимом Лисицею та Андрієм Безкровним кілька місяців тому. Вирішив презентувати цю композицію, коли в Україні відбулися обстріли 10.10. Тоді я всю ніч не спав, я був фізично у США, але душею з українцями. Я переживав за своїх друзів і рідних в Україні. В мені була злість на цих орків. Ми через злість стаємо ще сильнішими в боротьбі за перемогу! І в той момент в моїй голові були саме слова пісні "Мрія". Зараз її час" – розповідає виконавець.

Зараз співак спільно з продюсером Вадимом Лисицею готує сольний альбом.

Слухати пісню GREMO – Мрія:

Слова пісні GREMO – Мрія:

(слова та музика: Вадим Лисиця, Андрій Безкровний)

Україна, рідна ненька,
За свободоньку твою
Заспівали козаченьки
У ранковому гаю
Та не плачте рідна мати,
Ти синочок, підростай,
Я навчу тебе співати,
Тільки мрію не втрачай.

Хто сіє смерть
Ідіть ви (нах)-геть,
Гори палай лай-лай
Тупий москаль (ай-ай)

Так
Можна підбити
Лише одну "Мрію",
Але мрію не вбити!
Не вбити надію

А мрія у всього світу
Одна -
Щоб вільно жити
На землі без хуйл@
Лалалла
Світ без хуйл@

Хай летить на крилах "Мрії"
Наша пісня по землі!
Не втрачай свою надію!
Згинуть рускі кораблі!
Згинуть оркі у пакетах
Попадуть у zомбіленд!
А хто нам допомагає –
Be my brother!
Be my friend!

Хто сіє смерть,
Ідіть ви (нах)-геть,
Гори палай лай-лай
Тупий москаль

Так
Можна підбити
Лише одну "Мрію",
Але мрію не вбити!
Не вбити надію

А мрія у всього світу
Одна –
Щоб вільно жити
На землі без хуйл@
Лалалла
Світ без хуйл@

Україна, рідна ненька,
За свободоньку твою
Заспівали козаченьки
У ранковому гаю
Та не плачте рідна мати,
Ти синочок, підростай,
Я навчу тебе співати,
Тільки мрію не втрачай.

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